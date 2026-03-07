プロバスケットボール・Bリーグ2部（B2）西地区で今シーズン首位を快走する神戸ストークス。レギュラーシーズン終盤戦に入り、現行のB2ラストシーズンでの優勝に向けて、勢いを加速している。2月28日と3月1日の横浜エクセレンス（東地区）とのホームゲームに連勝し、プレーオフ進出を決定。現在37勝5敗で、地区優勝マジックは9としている。（写真：ラジオ関西）ただ、1日の試合では優勝を狙うチームにとって課題も浮かび上がっ