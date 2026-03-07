タオルつかみで足の指を鍛える必要はない 鍛えるよりも足の形を正そう タオルつかみやかかと上げなど、世の中には足の指を鍛える運動が色々ありますが、私は足の指を鍛える必要はあまりないと考えています。それよりも重要なのが、「足の形」です。 足には指に力が入りやすい形と力が入りにくい形があり、私たちが歩くときはこの2種類の足の形を利用しています。前者が「回外(スピネーション)」といって、普段の立体