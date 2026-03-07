【痩せないNG習慣を見直す】カロリー消費以外にもダイエット効果満載なのに運動をまったくしない お茶碗1杯分のカロリーを消費するために、１時間のジョギングをしなければいけないと言われます。では、運動はダイエットをするためには効率が悪いのでしょうか。それは違います。 まずは、運動が必要な理由を知っておきましょう。 運動がダイエットにつながる理由は、カロリー消費だけではありません。