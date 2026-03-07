歌手で俳優の中島健人、WEST.の重岡大毅、Snow Manの岩本照が、6日放送のテレビ朝日系『中島・重岡・岩本の仲良しトリオ旅大使になりたいッ！』に出演。中島が多忙なスケジュールを明かした。【写真】横顔が美しすぎる中島健人3人は日光のそば屋でそば堪能。多忙の中、久しぶりに集まることになったこの機会を喜び、中島は「きょう朝5時迎えとかだったじゃん。きのう23時半くらいまでドラマ撮ってた。みんなそれぞれ仕事じゃ