日本人の約40%以上が悩むとされる「頭痛」。その原因は多岐にわたり、病気が関係する「二次性頭痛」や、片頭痛・緊張型頭痛といった「一次性頭痛」など、さまざまな種類に分類されます。頭痛の症状や男女での違い、生活への影響について「ふじさわ脳とからだのクリニック」の永尾先生に詳しくお聞きしました。 監修医師：永尾 征弥（ふじさわ脳とからだのクリニック 脳神経外科・内科）2003年富山医科薬科大学医学部（現・富