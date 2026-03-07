■今週の相場ポイント 1.日経平均は2週ぶり急反落、一時5万3000円台 2.米国・イスラエルがイラン攻撃、中東緊迫化 3.全体地合い悪、個別で防衛・資源株に物色も 4.リスクオフ加速し全面安、アジア市場も波乱 5.WTI原油は一時82ドル台に急上昇、警戒感続く ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比3229円(5.5％)安の5万5620円と、2週ぶりに下落した。 今週は相場のボラティリティが