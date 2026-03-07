歌手の野口五郎（70）が、6日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。昨年、旅立った母・伊代子に対する後悔を語った。【写真】「お母さまの手、とても綺麗ですね」「素敵」“親子ショット”披露の野口五郎15歳で歌手デビューし、今年56周年を迎えた野口。この日は『徹子の部屋』に23歳で初出演したときの貴重な映像を見ながら、これまでの歌手生活を振り返った。2025年2月に98歳で亡くなった伊代子さ