陸上自衛隊や米海兵隊が九州・山口・沖縄で実施している共同訓練「アイアン・フィスト」の陸上戦闘訓練が６日、沖縄本島北部の米軍中部訓練場で行われ、報道陣に公開された。訓練は、艦船から飛び立った陸自の輸送ヘリ「ＣＨ４７」と米軍の輸送機「オスプレイ」が敵陣地に降り、先遣隊を支援する想定。野営しながら行われ、隊員が死亡する事態も視野に状況に応じて即座に行動する力の強化などを図る。この日は、ＣＨ４７とオ