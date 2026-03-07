松山商を必死に応援したよ。69年（昭44）夏の甲子園決勝。松山商の相手は青森代表の三沢。愛媛・八幡浜の中2だった自分もテレビの前で熱くなっていた。スコアボードにずっと0が並ぶ。1点を取るために、甲子園で必死の攻防が続いた。延長18回引き分けで再試合。名勝負だったな。太田幸司がスターになった試合だったが、こっちはもちろん松山商派。投手・井上明、捕手・大森光生、4番・三塁が谷岡潔…。メンバーは今でも頭に入っ