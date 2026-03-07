制作したアクセサリーを披露する下野さつきさん＝富山県氷見市富山県氷見市の地域おこし協力隊員下野さつきさん（34）は子育て世代の移住促進など、隊員としての活動の傍ら、富山湾に流れ着いたガラス瓶や陶器のかけらをリメークしたアクセサリーを販売している。「漂着物から作ったという背景を知ってもらい、海洋ごみを減らすきっかけになれば」と語る。（共同通信＝吉永美咲）下野さんは兵庫県尼崎市出身。幼い頃、父方の祖