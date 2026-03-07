傷害事件を自作自演し警察業務を妨害したとして、山形県警米沢署は５日、米沢市の理学療法士の男（３１）を偽計業務妨害の疑いで逮捕した。県内ではこの半月で、自作自演による同容疑の逮捕者が３人となり、異常事態となっている。発表によると、男は１月２０日、１１０番で駆けつけた同署員に「後ろから急にカッターみたいなもので首を切りつけられた。犯人はすぐに逃げた」と虚偽の通報をし、警察官を出動させるなど業務を妨