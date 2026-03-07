【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は6日、侵攻を続けるロシアが今春、戦闘が続く東部ドネツク州に攻勢をかける準備をしているとの認識を示した。シルスキー軍総司令官とともに同州の司令部を同日訪問し、部隊の引き締めを図った。