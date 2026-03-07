太田氏が振り返る、プロ15年目に待っていた阪神移籍“国民的スター選手”として名を馳せた太田幸司氏（野球評論家）は、プロ15年目の1984年限りで現役生活にピリオドを打った。前年（1983年）開幕前に近鉄から巨人に移籍し、そのオフに阪神へ移籍したが、1軍登板がなく、シーズン中盤には決断していたという。青森・三沢高時代に甲子園を沸かせ「コーちゃんフィーバー」を巻き起こした右腕は「甲子園で始まって甲子園で引退という