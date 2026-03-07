岡山の河野孝汰「山瀬さんの行動をこの目で見ていたんで、説得力がすごくあった」2026年、J2レノファ山口のアカデミーで育ったFW河野孝汰がJ1ファジアーノ岡山へ移籍して新たなスタートを切る。河野と同い年の2003年（平成15年）生まれは、留年、休学、浪人などで修業年数が異なる場合や早生まれを除くと、この3月に4年制大学を卒業して4月から新社会人。いわばルーキーだが、河野はもうすでにプロサッカー選手として5年半のキャ