岡本和真内野手が所属する米大リーグ・ブルージェイズの公式Ｘも、侍ジャパンのコールド大勝発進を祝福した。３回無死一、二塁で岡本に大会初安打となる中前適時打が出ると「和真、タイムリーヒット！」と動画とともに投稿。岡本と村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本と鈴木誠也（カブス）がハイタッチする写真も紹介した。トロント現地午前７時頃には岡本が適時打を放つ動画とともに「おはようございます、ブルージェイズフ