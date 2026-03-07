ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドは、米国とプエルトリコでも６日（日本時間７日）に開幕。デーゲーム３試合が終わった。Ａ組のキューバはモイネロ（ソフトバンク）、Ｒｉ・マルティネス（巨人）の好投もあって３―１でパナマに勝利。Ｂ組ではメキシコが英国に６回まで１−１と苦戦を強いられるも、８、９回に７点を挙げ振り切った。Ｄ組はベネズエラがオランダ打線を４安打１失点に封じ込め快勝した。