DOMOTOの堂本剛が、きょう7日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（後10：00〜後10：54）に出演する。【番組カット】衣装を紹介する堂本剛堂本は、同番組初出演となる。2002年にシンガー・ソングライターデビューしてからの24年間の軌跡を年表にまとめ、番組MCの有働由美子、松下洸平とともに振り返る。「.ENDRECHERI.」の名前に込めた想いを語る。さらに、カラオケでもよく歌うという、同年代の国民的バンドも明らかに