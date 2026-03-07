ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、前日比453.19ドル安の4万7501.55ドルで取引を終えた。米労働市場の悪化に伴う景気減速への懸念と中東情勢への不安から、売り注文が優勢だった。終値として約3カ月ぶりの安値を付けた。前日終値からの下げ幅が900ドルを超える場面もあった。2月の米雇用統計は、非農業部門の就業者数が市場予想に反して減少し、失業率も悪化