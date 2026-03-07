2023年WBCで優勝した侍ジャパンの監督を務めた栗山英樹氏。当時のチームには大谷翔平やダルビッシュ有といったメジャーリーガーが多く参加し、活躍を見せた。そんな中、栗山氏が「どうしてもということで先に決めていた」選手が2人いる。メジャーリーガーや、村上宗隆・岡本和真といった国内スラッガーでもなかったという選手は、いったい誰なのか。【画像】「大谷」でも「村上」でもない、栗山氏がまず頭に浮かんだ選手とは？