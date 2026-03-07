イギリス・ロンドンを中心に、子ども同士の暴力をあおる「学校戦争」と呼ばれる投稿がSNSで拡散し懸念が広がる中、15歳の少年ら2人が犯罪をそそのかした疑いなどで逮捕されました。イギリスのメディアによりますと、「学校戦争」と呼ばれる投稿は、動画投稿アプリTikTokなどで拡散しているとみられます。少なくともロンドンの50校以上が、赤と青のチームに振り分けられ、相手を殴る、追いかけるなどの行為に「ポイント」を与える内