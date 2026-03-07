努力しているのにうまくいかない。自分以外の人だけうまくいっているように感じる。生きていると「自分はなんて不運なんだ！」「世の中、理不尽すぎる！」と思ってしまう時期もあります。「私の人生、このままでいいのか？」――そんなふうにふと、人生を立ち止まりたくなった人におすすめの1冊があります。書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）は、「世間から見た成功」ではなく「自分に