元「アイドリング！！！」のメンバーでＪＪ専属モデルとしても活躍した大川藍が、絶景で撮影した最新姿をアップした。６日に自身のインスタグラムを更新し「素敵環境すぎる。まだまだバタバタ略してまだバタ」と投稿。きれいな海をバックに、全身でポーズを取った。サングラスに、ド派手なロングＴシャツ、フリルのミニスカートを合わせ、抜群スタイルを披露。フォロワーからは「楽しそうー」の声が寄せられた。大川は２０