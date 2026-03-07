Snow Man佐久間大介（33）が6日、都内で映画「スペシャルズ」（内田英治監督）初日舞台あいさつに登壇した。親交の深い内田監督作品で初単独主演を飾った。その封切りを迎え「目がウルッとくるくらい、やっとみんなに見てもらえるんだっていう自信作ができあがった」と感慨に浸った。見どころの1つは、30〜60代の幅広い年齢層のキャスト陣によるダンスシーン。現場では、抜群のセンスを持つ佐久間が周囲を先導。椎名桔平（61）は「