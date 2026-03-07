ヒップホップグループRIP SLYMEのRYO−Z（51）とILMARI（50）が6日、都内で、グループのドキュメンタリー映画「RIP SLYME THE MOVIE−25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY−」公開記念舞台あいさつに登壇した。RYO−Zは「楽園ベイベーでシートバック、リラックスとか歌ってますけどその時免許は持っていなかった」と明かし、ILMARIは「ファンタジーですからね」と笑いを誘った。