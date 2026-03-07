◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組英国２−８メキシコ（６日・ヒューストン＝ダイキン・パーク）２０２３年大会の準決勝で日本に逆転サヨナラ負けしたメキシコが６日（日本時間７日）、英国相手に初戦に臨んだ。一度は追いつかれながらも、８回アランダ（レイズ）の勝ち越し３ランで一気に盛り上がり結局大勝した。緊迫した試合が一気に動いたのは８回だった。２者連続三振で２死となってから連続四球を選んで一、二塁。昨季、規定