◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）侍ジャパンの投手陣が５回までノーヒットノ―ランリレーを披露した。先発したドジャース・山本由伸投手はオリックス時代の相棒・若月健矢捕手とバッテリーを組んで初回と２回を３者凡退で抑える上々の立ち上がりを披露。３回には２死一、二塁と初めて得点圏に走者を背負うと、ピッチクロック違反が影響して２番フェアチャイルドにも四球。２死満塁となったところで