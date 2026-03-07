ブンデスリーガ第25節が6日に行われ、バイエルンとボルシアMGが対戦した。前節、2位のドルトムントとのデア・クラシカーを3−2で制してリーグ4連勝を達成して首位を快走するバイエルン。週明けにUEFAチャンピオンズリーグのアタランタ戦を控える中、今節はフライデーナイト開催のホームゲームに臨んだ。伊藤洋輝やハリー・ケインを負傷で欠いたが、負傷明けのGKマヌエル・ノイアーやルイス・ディアス、ジャマル・ムシアラをス