米大リーグ、エンゼルスの本拠地、エンゼルスタジアム＝アナハイム米大リーグで菊池雄星の所属するエンゼルスは6日、ジョン・カルピーノ球団社長が退任し、後任にモリー・ジョリー副社長が4月6日付で昇進すると発表した。球団史上初の女性社長となる。（共同）