女優の杏（39）が6日に放送された日本テレビ「沸騰ワード10」（後7・00）に出演。フランスげ流行っている料理を明かした。今回は「伝説の家政婦志麻さんinパリ」として、3児の母として大奮闘している杏のために初の出張料理に訪れる様子が放送された。合流すると、杏の行きつけのスーパーへ向かうなど食材を買いそろえた。道中で杏はパリで最近流行っている料理が「火鍋」だと明かした。「火鍋」がパリで流行っていること