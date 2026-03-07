アメリカ・ホワイトハウスの報道官は6日、イランへの軍事作戦をめぐる政権の目標は、「4週間から6週間」で達成可能との認識を示しました。レビット報道官：壮絶な怒り作戦の目標は、4週間から6週間で達成できる見込みで、私たちはその目標に向けて順調に進んでいる。レビット報道官はまた、トランプ大統領がSNSに「イランとの合意は無条件降伏以外にあり得ない」と投稿したことの意味について、「大統領がアメリカにとって脅威では