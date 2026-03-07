元ヤクルト・志田宗大氏が中学生に伝えた、成長期に起こる「クラムジー」野球に限らずあらゆる競技において、成長期の選手や、指導者・保護者が知っておくべき言葉がある。プロ球団にデータ分析システムなどを提供するライブリッツ株式会社の志田宗大さん、久古健太郎さん（ともに元ヤクルト）が2月14日、東京・多摩市内の公立中学校で、同社がアマチュア野球チームに提供する「FastBall for Personalデータ計測サービス」にて選