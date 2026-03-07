築38年の民家を改装 一日一組限定の宿「イタダキ」 2026年1月、静岡市のオクシズで小さな宿がミシュランガイドに掲載されました。世界的に見ても非常に難しいまさに快挙です。2人がたどり着いた最高の場所で提供するおもてなしに迫ります。 【写真を見る】静岡市葵区・赤沢にある一日一組限定の宿「イタダキ」 JR静岡駅から車で約40分。静岡市葵区・赤沢にある一日一組限定の宿「イタダキ」です。築38年の民家を改装し、2024年