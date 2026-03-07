北海道内ではパウダースノーを求める外国人によるコース外での遭難が相次いでいます。３月５日にはバックカントリー中の男性がなだれに巻き込まれる事故があり、救助の瞬間をとらえた映像が公開されました。道警の救助隊が５日に撮影した映像です。なだれが発生した現場には穴が掘られています。５日、「上富良野岳」で１５人のパーティーでバックカントリーをしていた台湾出身の４４歳