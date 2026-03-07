元NHK沖縄放送局キャスターでラジオ沖縄所属の竹中知華アナウンサー（44）が6日、自身のインスタグラムを更新。車止めの柵をジャンプで超える姿を披露した。【動画あり】「ユッサユッサ」「とんでもない大メロンが…」44歳・元NHKの竹中知華、服の上からわかる“たわわ”×開脚の衝撃竹中アナは、1982年1月19日生まれ、広島県出身。青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナ