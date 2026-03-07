俳優・菅田将暉の凛々（りり）しい姿に多くの反響が寄せられた。ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）の公式インスタグラムやＸ（旧ツイッター）が７日までに更新され、「竹中半兵衛、いよいよ始動」と題して菅田が演じる竹中半兵衛の写真がアップされた。キリっと美しく、気品さえ漂う。コメント欄には「衣装も髪型もビジュアル最高」「表情がキリッとしててかっこいい」「あまりにも似合いすぎて、菅田義経と呼