百田汐里が、3月2日に発売の『週刊プレイボーイ』11号に登場。 百田汐里 ©青山裕企／集英社 【プロフィール】百田汐里（ももた・しおり）2007年8月19日生まれ大阪府出身身長168cm特技＝キックボクシング趣味＝マリンスポーツABEMAの人気番組『今日、好きになりました。』への出演で人気を集め、「制コレ24」のメンバーにも選出。東京オートサロンイメージ