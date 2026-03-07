九州から東北の広い範囲で、スギ花粉の飛散がピークになっています。今日7日(土)は雨上がり、風が強まるなど、花粉の飛びやすい条件が重なります。花粉で症状が出る方は、万全の対策をしてください。7日は九州から東北で大量飛散今日7日(土)は前線に伴う雨雲が抜けて、九州から関東は天気が回復するでしょう。東北の太平洋側の雨や雪も、朝までの所が多く、日中は晴れ間が出そうです。九州から東北では、雨あがりでスギ花粉が大量