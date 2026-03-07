グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。2月28日（土）の放送には、OKAMOTO’S のボーカル・オカモトショウさんが登場。2月11日（水）に配信リリースされたラッパー・KEIJUさんとの共作曲「Seasons」の話などについて伺いました。（左から）潮紗理菜、オカモトショウさん、遠山大輔OKAMOTO’S は、中学校の同級生4人で結成され