ナイジェリア・アブジャの避難民キャンプの子どもたち＝昨年12月（中野智明氏撮影・共同）【ナイロビ共同】ナイジェリア北東部ボルノ州で4日、イスラム過激派とみられる武装集団が集落を襲い、女性や子どもを含む住民100人以上を連れ去った。欧米メディアが6日報じた。他に多数が死亡したとの情報もある。ナイジェリアでは武装集団による住民の殺害や拉致が相次ぎ、対策が課題となっている。地元メディアなどによると、イスラ