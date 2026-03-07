【ニューヨーク＝木瀬武】６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比４５３・１９ドル安の４万７５０１・５５ドルだった。米軍とイスラエル軍が２月末にイランを攻撃して以降の１週間で下げ幅は計１４００ドルを超えた。ニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格が一時、約２年５か月ぶりの高値となる１バレル＝９２ドル台まで急騰した。景気の重し