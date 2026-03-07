第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、プールDが6日（日本時間7日）、マイアミで開幕し、ベネズエラが6−2でオランダを下した。初回にアラエスの適時打で先制したベネズエラは、1−1の同点に追いつかれた後の2回にサノヤの左越えソロで勝ち越し。さらに5回にはアラエスの押し出し四球、ウィルソン・コントレラスの2点適時打、アブレイユの適時打で4点を奪って点差を広げた。守っては先発スアレスから