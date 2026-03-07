【イスタンブール共同】イラン革命防衛隊の報道官は6日、トランプ米大統領がホルムズ海峡を通航するタンカーの護衛を表明したことを「歓迎する」と述べ、挑発した。過去のタンカー攻撃事例を挙げて「（米軍を）待っている」と語った。