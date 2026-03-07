福井と言えば日本海から水揚げされる海の幸が人気ですが、魅力は海鮮だけではありません。敦賀駅周辺には、40年以上地元で愛され続ける「フジバーグ」をはじめとする、ディープなローカルフードが密集しています。さらに、全国大会で親子連覇を達成した注目のコーヒー店や、屋台から始まった敦賀ラーメン、そしてお馴染みソースカツ丼まで。今回は敦賀駅から徒歩圏内で楽しめる、バラエティ豊かなグルメを深掘りします。【前回】【