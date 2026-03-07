【ブンデスリーガ第25節】(アリアンツ・アレーナ)バイエルン 4-1(前半2-0)ボルシアMG<得点者>[バ]ルイス・ディアス(33分)、コンラッド・ライマー(45分+1)、ジャマル・ムシアラ(57分)、ニコラス・ジャクソン(79分)[ボ]W. Mohya(89分)<退場>[ボ]ロッコ・ライツ(55分)<警告>[バ]ニコラス・ジャクソン(66分)