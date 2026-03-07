開催：2026.3.7会場：ダイキン・パーク結果：[イギリス] 2 - 8 [メキシコ]WBCの試合が7日に行われ、ダイキン・パークでイギリスとメキシコが対戦した。イギリスの先発投手はＪ・アンダーソン、対するメキシコの先発投手はＪ・アサドで試合は開始した。2回表、6番 Ｎ・アルバレスＪｒ． 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでメキシコ得点 GBR 0-1 MEX6回裏、3番 Ｈ・フォード 2球目