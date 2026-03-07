きょう3月7日（土）よる9時 第9話を放送 日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』。本作は上白石萌歌・生田斗真W主演。仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動” から解き明かし、幸せになるヒントを描く――笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。今回描くのは、“本気で向き合う”ことの痛みと覚悟。司（生田斗真）から「どうしても話したいことがある」