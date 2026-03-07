日本人29人が逮捕されたカンボジアの特殊詐欺拠点に向かわせるため、男性を脅し空港まで連行したとして逮捕されていた男性2人が、不起訴処分となりました。いずれも刈谷市に住む店員の男性(58)と自営業の男性(41)の2人は、無職の男性にカンボジアの詐欺拠点で「かけ子」をさせるため、「金借りとる奴が逃げるのか」などと脅して中部空港まで連れて行った疑いで、2月に逮捕されていました。名古屋地検は6日付で「諸般の事情を