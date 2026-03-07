アパレル大手ワールドが１月に売却した本社（神戸市中央区）の土地と建物を、大東建託が取得していたことが６日、わかった。ワールドは２年間、本社ビルを賃貸で利用した後、退去する計画だ。大東建託は建物を改修して活用する方針で、広報担当者は「地域活性化に貢献するような開発を検討している」とコメントした。不動産の登記情報によると、２月２７日付で土地と建物の所有権が移転した。ワールドの本社は地上２７階、地