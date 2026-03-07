女優の橋本愛が4日、自身のインスタグラムを更新し、ばっさりと髪を切った新しいヘアスタイルを公開。ショートヘア姿に、ファンから反響が寄せられている。【写真】ショートにイメチェンした橋本愛をもっと見る橋本は「髪切ったどう？」とコメントを添えて投稿。写真では、これまでの印象から一変するショートヘア姿を披露し、カフェでくつろぐ様子やセルフィーなど複数のカットを公開している。前髪をラフに下ろしたナチ