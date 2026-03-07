27年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件で、逮捕された女が3月5日に殺人の罪で起訴されたことを受け、被害者の夫・高羽悟さんが報道陣の前で心境を語りました。1％でも2％でも不起訴があり得るかな…と ――3月5日、安福久美子被告(69)が起訴された報告はどのように受けた （3月5日の）12時5分ぐらい前に、担当の検事さんから直接「今日起訴しました」ということで、電話がありました。「本日、安福久